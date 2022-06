Xbox-Bethesda Showcase : Où regarder la conférence et quels jeux peut-on en attendre ?

C’est le grand moment pour Microsoft, qui devrait nous apporter l’un des grands temps forts de cette année avec le Xbox-Bethesda Games Showcase du Summer Game Fest. Si jusqu’ici, les conférences de ce mois de juin n’ont pas forcément marqué les esprits, malgré un State of Play agréable et une cérémonie du Summer Game Fest sympathique mais peu variée, on attend forcément beaucoup de la part de Microsoft, qui a déjà beaucoup de jeux annoncés qui devraient se préciser un peu plus ce soir. On fait le point ensemble sur ce qu’il faut attendre de la conférence, tout en vous donnant les liens utiles pour la visionner.

Où et quand regarder la conférence Xbox ?

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, cette conférence Xbox-Bethesda aura lieu ce dimanche 12 juin à 19 heures (heure française). Microsoft a d’ores et déjà confirmé qu’elle devrait durer exactement 95 minutes.

Vous pourrez la suivre en vous rendant sur les chaînes Twitch et YouTube de Xbox, sachant que la conférence devrait normalement proposer des sous-titres en français.

N’oubliez pas que sur ActuGaming, vous pourrez retrouver toutes les annonces liées à cette conférence dès que celle-ci sera terminée, avec des articles détaillés et un résumé écrit et vidéo qui arrivera dans la nuit.

Une deuxième conférence aura lieu le 14 juin à 19 heures, pour une durée de 90 minutes, mais elle n’aura que peu d’annonces puisqu’elle servira de prolongation à celle de ce soir, avec certains jeux qui feront leur retour pour dévoiler quelques détails en plus.

Qu’attendre de la conférence Xbox ?

Naturellement, on peut déjà s’attendre à revoir, enfin plutôt à voir pour la première fois Starfield. Nul doute que le jeu de Bethesda sera la star du show, puisqu’il est probablement le jeu le plus attendu des possesseurs de Xbox pour ce premier trimestre 2023.

Redfall, le jeu d’Arkane, était lui aussi attendu et nous avait indiqué son report début 2023, on espère donc avoir un peu de ses nouvelles ce soir. Avowed, le RPG d’Obsidian en vue à la première personne, pourrait également se montrer, tout comme le prochain jeu d’inXile Entertainment.

Parmi les titres qu’on ne devrait pas revoir, sauf grosse surprise, Fable et Perfect Dark pourraient être aux abonnés absents, selon les dernières rumeurs. Et les rumeurs, ça ne manque pas ce week-end, puisque certains évoquent la présence d’Everwild et de State of Decay 3, même si cela serait étonnant étant donné à quel point ces deux projets semblent patiner en coulisses.

Réponse ce soir lors de ce Xbox-Bethesda Showcase que l’on espère riche en surprises.