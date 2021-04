WWE 2K22 marque le retour de la série avec un premier teaser

La licence WWE 2K a connu un léger ventre mou ces derniers mois, avec les mauvais résultats de WWE 2K20 et l’annulation du développement de WWE 2K21. Si ce dernier a comblé son absence avec la sortie de WWE 2K Battlegrounds, les fans attendaient un vrai retour pour la série, et c’est bien cette année.

Un virage à 619 degrés ?

WWE 2K22 a donc bien été annoncé et marquera le retour de la licence après son épisode annulé. Le premier teaser a été diffusé lors du dernier WrestleMania, et nous montre pour l’occasion le célèbre Mysterio.

En dehors de quelques plans du catcheur, on peut aussi y voir quelques secondes de gameplay dans ce teaser, qui promet de « frapper différemment ». L’annulation de WWE 2K21 a logiquement permis aux équipes de se concentrer sur des nouveautés pour ce nouvel épisode, et des corrections attendues, on espère donc que ce nouvel opus saura apporter un renouveau à la licence.

Malheureusement, aucune date de sortie ni aucune plateforme n’ont été annoncées pour le moment.