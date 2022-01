WWE 2K22 : Date de sortie et jaquette dévoilées avec une superstar bien connue

En prévision de sa sortie en mars prochain, dont la date vient d’être confirmée, WWE 2K22 a officiellement dévoilé sa jaquette finale, elle qui avait déjà fuitée avant même son annonce un peu partout sur la toile. Et la superstar qui sera sur la jaquette du titre de 2K Games ne sera autre qu’un certain catcheur mexicain masqué bien connu du public…

Booyaka Booyaka, 619…

Sans plus attendre, ce sera donc Rey Mysterio qui succèdera finalement à Roman Reigns et Becky Lynch sur cette édition 2022, qui était quant à lui présent on le rappelle sur WWE 2K20. La raison de la présence de Rey Mysterio est d’ailleurs toute simple, car il s’agit en effet de son 20ème anniversaire en tant que superstar de la WWE, ce qui n’est quand même pas rien.

Outre cela, sachez que le mode showcase fera son retour, et un mode Ma Faction sera disponible, et sera plus ou moins la même chose qu’un FIFA Ultimate Team. Il reste à voir si le titre ne bénéficiera pas de micro transactions comme sur un FIFA, ce qui ne sera hélas pas impossible à notre grand dam.

Les éditions de WWE 2K22

Bien entendu, WWE 2K22 se dotera d’une version standard ou deluxe. D’ailleurs, sachez que si vous précommandez la version standard (à 74.99€ sur les nouvelles consoles et 69.99€ sur les consoles old gen) ou deluxe (à 99.99€) avant le 8 mars prochain, vous pourrez accéder au jeu trois jours avant sa sortie officielle. Le titre proposera aussi pour toute précommande ou achat de la version deluxe, trois Undertaker différents en guise de catcheurs jouables (Phantom Mask Undertaker, Lord of Darkness Undertaker, et Boneyard Match Undertaker).

De plus, des bonus et compétences ainsi qu’une carte pour l’Undertaker seront de la partie pour le fameux mode MyFaction. On notera également que l’édition Deluxe bénéficiera d’un Season pass et de cinq dlc, rien que ça !

Qu’on se le dise, c’est déjà pas mal pour le contenu de l’édition deluxe, et on espère que ce WWE 2K22 remontera significativement la pente après le fiasco scandaleux que fût WWE 2K20. Sachez également qu’une édition nWo 4-life tarifé à 119.99€ contiendra plusieurs cartes pour le mode MA Faction EVO.

Date de sortie de WWE 2K22

WWE 2K22 sera officiellement de sortie le 8 mars pour les possesseurs de l’édition deluxe ou en le précommandant, tandis que les autres pourront y jouer dès le 11 mars prochain sur PC PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Cela montre donc que le titre sera bel et bien cross gen, dont un bundle numérique est aussi prévu et comprenant le pack Starrcarde ’96 Rey Mysterio en sus de l’édition standard.