Wo Long: Fallen Dynasty nous prépare pour son lancement avec une nouvelle démo qui va vous faire soufrir

Que les orphelins de Nioh et Sekiro se réjouissent, Wo Long: Fallen Dynasty est prêt à prendre la relève et Koei Tecmo veut nous le faire savoir. Le jeu de Team Ninja arrivera la semaine prochaine et l’éditeur nous offre aujourd’hui le traditionnel trailer de lancement pour son prochain titre, qui veut nous faire comprendre qu’on ne sera pas là pour rigoler, mais bien pour apprendre dans la douleur face aux terribles boss qui nous attendent.

La nouvelle démo est disponible

Rien de très neuf à noter dans cette nouvelle et courte bande-annonce mais elle nous permet surtout de rappeler qu’une démo inédite est arrivée aujourd’hui sur les différents stores, comme prévu.

Celle-ci vous permet de tester les deux premiers niveaux du jeu, et bonne nouvelle, vous pourrez ensuite transférer votre sauvegarde vers le jeu complet si l’expérience vous a séduit. Vous obtiendrez même une petit bonus avec un heaume supplémentaire à télécharger gratuitement.

Wo Long: Fallen Dynasty sortira le 3 mars 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series (directement sur le Xbox Game Pass). N’hésitez pas à consulter notre interview du producteur Masaaki Yamagiwa pour en savoir plus sur le jeu, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le test du jeu.