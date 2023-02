Wo Long: Fallen Dynasty aura droit à une nouvelle démo à la fin du mois

Lancer une nouvelle licence n’a rien de facile, même si celle de Koei Tecmo et de Team Ninja partage de nombreux points communs avec la série Nioh, qui est elle bien connue du public. Pour s’assurer que les amateurs d’action-RPG exigeants soient au rendez-vous le 3 mars prochain, le studio compte proposer une nouvelle démo pour Wo Long: Fallen Dynasty, qui aura pour but de convaincre les derniers sceptiques avant la sortie du jeu.

#WoLongFallenDynasty demo is coming February 24! Play it on #PlayStation4 #PlayStation5 #XboxOne, Series X|S, #Steam & Microsoft store!

Save data from this demo will transfer to the final game! Complete the demo to obtain the "Crouching Dragon Helmet" DLC in the full game. 🐉 pic.twitter.com/oQtKfdqKcw

— Wo Long: Fallen Dynasty (@WoLongOfficial) February 5, 2023