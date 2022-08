Wo Long: Fallen Dynasty : Souls-like, Chine féodale, démo, dark fantasy… Tout savoir en vidéo

La Team Ninja a décidé de mettre la licence Nioh un peu de côté, mais elle ne va pas pour autant s’éloigner bien loin du genre des Souls-like. Il y a quelques semaines, pendant la conférence Microsoft du Summer Game Fest, on a appris l’existence de Wo Long: Fallen Dynasty, une toute nouvelle licence qui envisage de revisiter l’histoire culte des Trois Royaumes à sa façon.

Le titre ne s’est montré qu’au travers d’un trailer sans aucune image de gameplay, mais on a pu recueillir de nombreuses informations à son sujet dans les semaines qui ont suivi sa présentation. On vous résume donc tout cela en vidéo, en attendant sa prochaine apparition.

Wo Long: Fallen Dynasty devrait sortir en début d’année 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, en plus d’arriver Day One sur le Game Pass.