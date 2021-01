Wing of Darkness sortira finalement le 3 juin sur PC, PlayStation 4 et Switch

Annoncé en juillet 2019, Wing of Darkness ne sortira finalement pas comme prévu le 25 février prochain mais le 3 juin sur PC via Steam, PlayStation 4 et Switch.

Un report nécessaire pour améliorer l’expérience de jeu

Comme l’indique Gematsu, l’équipe de développement a besoin de plus de temps pour améliorer le gameplay et les graphismes ainsi que peaufiner la mise en scène du shooter aérien en 3D. Elle souhaite aussi s’assurer du bon équilibre de la difficulté et effectuer les derniers ajustements concernant la compatibilité du titre sur les consoles de Sony et de Nintendo.

Rappelons que Wing of Darkness sera disponible dans un peu moins de cinq mois dans nos contrées, uniquement au format dématérialisé. Intégrant des sous-titres français, le jeu nous racontera l’histoire de deux jeunes femmes très différentes, Klara Ernst et Erika Loerzer, qui vont apprendre à se connaître afin de lutter ensemble contre la menace des Blankers tout en perçant les secrets du programme militaire Fraulein dont elles font partie.