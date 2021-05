Wing of Darkness dévoile déjà son trailer de lancement

Repoussé en début d’année afin d’améliorer son gameplay et ses graphismes ainsi que peaufiner sa mise en scène et s’assurer du bon équilibre du challenge proposé, Wing of Darkness se montre une toute dernière fois, trois semaines avant sa sortie, par l’intermédiaire de son trailer de lancement.

Klara Ernst et Erika Loerzer sont parées au combat

Attendu le 3 juin prochain sur PC, PlayStation 4 et Switch, Wing of Darkness est un shooter aérien en 3D développé par Production Exabilities et édité par Publisher Clouded Leopard Entertainment. Le titre nous permettra de suivre l’histoire de Klara Ernst et d’Erika Loerzer, deux jeunes femmes qui devront affronter ensemble la menace des Blankers tout en perçant les secrets du programme militaire Fraulein dont elles font partie.