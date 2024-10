Windblown, le prochain jeu de Motion Twin (Dead Cells), sortira en accès anticipé à la fin du mois

Une démo sera aussi disponible

C’est via une nouvelle bande-annonce du titre que l’on apprend que ce Windblown débutera son accès anticipé le 24 octobre prochain sur Steam. On ne sait pas encore combien de temps cette période d’accès anticipé durera, et Motion Twin non plus, sans doute. Elle permettra néanmoins de se faire une bonne idée sur ce que vaut ce jeu d’action jouable en solo ou jusqu’à trois, qui nous demande de voyager à travers des îles célestes pour y combattre toutes sortes de monstres avec un arsenal évolutif et des dizaines de possibilités de builds.

Et bonne nouvelle, les moins convaincus d’entre vous pourront essayer le jeu gratuitement avant même sa sortie en accès anticipé. Windblown sera au programme du prochain Steam Next Fest avec une démo disponible du 14 au 21 octobre.

Vous pourrez même conserver votre avancée effectuée dans la démo sur la version du jeu en accès anticipé, si vous décidez de passer à la caisse. Un cadeau sera également offert avec un skin de Cochon d’Inde (parce que pourquoi pas) pour celles et ceux ayant joué à la démo.