Un nouveau roguelite pour voltiger seul ou en équipe

Après l’énorme succès de Dead Cells, on attendait évidemment de connaître le prochain projet du studio Motion Twin. Windblown est un jeu d’action roguelite où l’on incarne les Voltigeurs, des guerriers chargés de défendre leur terre, l’Arche, contre le puissant Vortex et son armée de Sentinelles.

Le titre propose une exploration rapide et libre à travers des environnements ouverts détaillés et remplis de secrets à découvrir. Vous allez devoir surmonter divers obstacles et vaincre de nombreuses Sentinelles. Pour devenir plus puissants, les Voltigeurs assimilent les compétences des guerriers défunts, maîtrisant diverses armes et adaptant leurs stratégies aux environnements dynamiques.

Le jeu permet de modifier continuellement le build de son personnage, en débloquant de nouvelles compétences et armes. Windblown peut être joué seul ou en mode coopératif jusqu’à trois joueurs. Il proposera une difficulté équilibrée, encourageant les joueurs à apprendre de leurs erreurs, à comprendre les tactiques ennemies, et à revenir dans la bataille plus forts qu’auparavant. Voici ce que déclare l’équipe française à propos de leur nouveau projet :

On est affamé d’action furieuse à la sauce roguelite, mais ce n’est tout simplement pas quelque chose qui existe aujourd’hui . On a décidé de se remonter les manches pour créer le jeu que nous désirons avec tant d’ardeur. Un jeu qui nous permet de plonger au cœur de l’action, seul ou avec des amis, dès que l’envie (ou le besoin de souffrir !) nous en prend !

Windblown sortira en accès anticipé sur Steam en 2024. Rien n’a été annoncé concernant la sortie définitive.