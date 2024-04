Windblown, le nouveau rogue-like de Motion Twin (Dead Cells), se montre dans un trailer survolté

L’accès anticipé sera lancé cette année

Vous n’aurez pas trop de mal à comprendre de quoi il en retourne dans Windblown si vous connaissez un peu le concept des rogue-like, puisqu’il s’agira de vous aventurer le plus loin possible dans un niveau avant de vous faire tuer, pour recommencer encore et encore avec des nouvelles tactiques et armes.

On notera tout de même que la particularité de Windblown se situe dans le fait de pouvoir jouer jusqu’à trois personnes, afin de faciliter un peu plus les combats contre les boss qui ne font visiblement pas de cadeaux. On nous promet ici que chaque arme sera unique avec ses propres compétences, et qu’il sera possible d’en équiper deux durant une run. Des poissons (oui oui, des poissons) pourront aussi vous servir d’arme ou de support pour déstabiliser les ennemis.

En revanche, Motion Twin n’est toujours pas prêt à nous dire quand le jeu sera disponible en accès anticipé, même si l’on sait que cela arrivera dans le courant de cette année 2024. Et on peut parier que malgré la renommée de Dead Cells, le studio attend probablement de savoir quand l’accès anticipé de Hades 2 tombera avant de lancer celui de Windblown.