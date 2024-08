WILL : Follow The Light veut nous montrer la lumière

Développé par Tomorrow Head Studio, WILL : Follow The Light est un jeu d’aventure narratif qui nous plonge dans une odyssée à travers des océans tumultueux et des rivages nordiques inhospitaliers. À la barre d’un voilier, dont les commandes réalistes ont été conçues en collaboration avec des explorateurs de l’Arctique, vous devrez naviguer dans les eaux glacées et hostiles des mers du Nord.

Dans cette aventure, vous incarnez Will, un homme courageux ayant grandi en mer, qui part vers le nord à la recherche de son fils disparu. L’histoire de Will aborde la relation complexe entre un père et son fils, et promet de nous emporter dans une expérience émotionnellement intense, marquée par des tempêtes furieuses, le poids de la solitude, et une réflexion profonde sur l’importance de protéger ceux que l’on aime.

Côté gameplay, vous allez devoir faire face à de nombreux défis que ce soit sur mer et sur terre. Il faudra résoudre des énigmes inspirées de situations réelles comme naviguer à l’aide d’une station météorologique fidèle à la réalité et d’un système de navigation précis, ou encore parcourir des sentiers enneigés en traîneau tiré par des chiens.

Will : Follow The Light sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S en 2025.