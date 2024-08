Au Future Games Show, Bionic Bay a fait le spectacle

Bionic Bay, notre coup de coeur du Future Games Show

Si vous avez eu la force de suivre le Future Games Show hier soir ou que vous avez consulté notre récapitulatif complet, Bionic Bay vous a peut-être également tapé dans l’oeil. Imaginé par un développeurs solo soutenu par un studio Taïwanais et édité par Kepler Interactive, Bionic Bay est un jeu de plateforme en 2D pas tout à fait comme les autres réalisé en pixel art. Outre sa direction artistique très marquée nous plongeant dans les ruines d’un monde biomécanique, Bionic Bay jouera énormément sur la physique. Durant l’exploration, il faudra déjouer les pièges et progresser en inversant la gravité, en sautant ou en échangeant sa place avec un objet ou un ennemi grâce à la mécanique du Swap.

Au cœur de Bionic Bay se trouvent un mécanisme d’échange innovant et un système physique réaliste. Lorsqu’ils sont combinés, ils offrent une nouvelle façon d’interagir avec l’environnement – du changement de gravité à l’échange de positions avec des objets et des adversaires, et pour se déplacer, se défendre ou attaquer. Mais faites attention à ne pas brûler, casser, geler, exploser ou vaporiser au cours du processus.

Attendu pour 2025, mais déjà jouable

En un instant, vous pourrez donc créer les conditions propices au bon déplacement, vous protéger d’un danger et vous sortir d’une situation périlleuse. De nombreuses situations et environnements ont été montrés dans cette nouvelle bande-annonce de deux minutes, qui vient compléter les présentations diffusées il y a quelques mois et l’année dernière. Pour l’heure, le titre est prévu sur PC en 2025 mais, bonne nouvelle, une démo est disponible sur Steam si vous souhaitez essayer la proprosition de Mureena Oy, Psychoflow Studio et Kepler Interactive.

Plongez dans un monde biomécanique ancien regorgeant d’appareils imaginatifs, de technologies mystérieuses et d’habitants particuliers. Perdez-vous dans les vastes paysages de science-fiction dans un style pixel art haute densité et une conception sonore pleine de suspense qui rend chaque biome distinct. Tentez de découvrir les secrets du monde antique.

Les joueurs curieux et déterminés pourront profiter de l’aventure comme il se doit à la sortie, mais Bionic Bay a également été conçu pour les speedrunner. Au regard des images déjà diffusées et du ressenti issu de la démo, on sait qu’on devrait avoir droit à des runs extrêmement spectaculaires si la scène du speedrun s’empare du titre. On aurait aimé vous donner une date de sortie plus précise pour ce titre qui nous a tapé dans l’oeil, mais il faudra encore attendre un petit peu.

Pour rappel, Bionic Bay est attendu sur PC via Steam quelque part en 2025.