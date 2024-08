Atomfall : le fallout-like britannique revisitera la campagne anglaise en mars 2025

Le Tchernobyl nucléaire en approche

Durant l’Opening Night Live de la Gamescom ce mardi, on a appris que Rebellion était en train de préparer un nouvel épisode de Sniper Elite. Le titre est prévu pour 2025, mais ça n’est pas le seul. Un peu plus tard, le studio a tout simplement rappelé Atomfall à notre bon souvenir. Annoncé en juin, Atomfall prendra la forme d’un FPS d’action et d’aventure dotée d’une forte composante crafting et survie.

Dans une volonté de contenter les fans de Fallout ou même de S.T.A.L.K.E.R., l’aventure nous enverra dans le nord de l’Angleterre, autrefois théâtre d’un incident nucléaire quelque peu oublié en dehors de Grande-Bretagne. En 1957, un incendie s’est en effet déclaré dans la centrale nucléaire de Windscale. Dans la réalité, les conséquences ont été minimes mais, dans Atomfall, les choses ont dégénéré. Pour nous permettre de vivre une aventure des plus étranges, les développeurs ont imaginé le fait que l’incident a donné naissance à une toute nouvelle ligne temporelle.

Le Royaume-Uni a été ravagé, et toute la zone est restée bloquée dans les années 50. Les joueurs incarneront un survivant cherchant à percer les mystères de cette zone contaminée. Jason Kingsley, le PDG du studio, déclarait que l’équipe voulait profiter de ce set-up pour s’amuser de l’image de la campagne anglaise. « Les joueurs peuvent donc s’attendre à découvrir la Grande-Bretagne de l’après-guerre, la paranoïa de la guerre froide et la folk horror », ajoutait-il en juin.

Atomfall contaminera le mois de mars 2025

Très anglais, le titre s’inspire certes de Fallout, mais on y trouvera également des références à Doctor Who, The Quatermass Experiment ou encore Le Jour des Triffides (merci Kyujilo pour la référence). Si Rebellion a remis Atomfall en avant à la Gamescom, c’est à la fois pour nous présenter une nouvelle bande-annonce, mais également pour nous apprendre que le titre arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series en mars 2025, en sachant qu’il sera intégré au Game Pass dès sa sortie.

Aucun gameplay n’a été diffusé, mais on peut retrouver les premières minutes de l’aventure du côté de chez GamersPrey. L’occasion de découvrir que, sans grande surprise, on débutera l’aventure dans un abri nucléaire avant d’être lâché en pleine campagne. Au programme : une cabine téléphonique fonctionnelle où l’on reçoit l’ordre d’éliminer un certain Oberon, des phénomènes paranormaux, des goules et tout un tas d’éléments fantastiques propres au genre du post-apo nucléaire.

Pour se démarquer, Atomfall compte nous rendre la vie dure. Il faudra trouver de rares et précieuses ressources, utiliser tout ce qu’on peut pour se défendre, et faire avec des armes souvent rouillées. Reste à savoir s’il saura aller plus loin que son cadre, car les animations et le rythme semblent très en retrait pour le moment. On espère donc être rassurés d’ici la sortie, mais on garde quoi qu’il en soit un oeil sur Atomfall.