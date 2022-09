Wild Hearts est le Monter Hunter-like d’Electronic Arts et Omega Force, premier trailer cette semaine

On a récemment eu vent d’une collaboration assez surprenante entre Electronic Arts et Omega Force, le studio derrière la série des Dynasty Warriors. Cet étonnant partenariat devrait déboucher sur un jeu de chasse (autrement dit un Monster Hunter-like), qui serait un action-RPG AAA qui se déroulerait dans un univers de fantasy inspiré par le Japon féodal. Les deux entités nous ont promis de nous en dire plus dès la fin de ce mois de septembre, et la promesse sera visiblement tenue, puisque Wild Hearts sera présenté dans deux petits jours.

Un premier trailer pour cette semaine

Wild Hearts est donc le nom du nouveau jeu d’Omega Force et d’Electronic Arts, comme nous l’indique aujourd’hui un stream de présentation qui a pour but de teaser le premier trailer du jeu. On nous donne donc rendez-vous pour ce mercredi 28 septembre à 16h (heure française) afin de découvrir à quoi ressemble Wild Hearts.

Pour le moment, tout ce que l’on sait sur le jeu, c’est ce qu’indique la description en dessous de cette vidéo YouTube :

« Préparez-vous pour une aventure épique dans un monde fantastique inspiré du Japon féodal. Développé par Omega Force, le studio japonais à l’origine de Dynasty Warriors, en partenariat avec Electronic Arts. »

Rien de très neuf en somme, il faudra donc patienter quelques jours afin d’en savoir un petit peu plus.