Electronic Arts s’associe à Omega Force (Dynasty Warriors) et Koei Tecmo pour un action-RPG façon Monster Hunter

C’est probablement la nouvelle la plus improbable du jour. Impossible de prédire un tel partenariat entre deux éditeurs si différents, et pourtant, Electronics Arts compte bien s’associer à Koei Tecmo pour produire un jeu bien particulier. Et EA veut surtout aller chercher le studio Omega Force, à qui l’on doit notamment la série des Dynasty Warriors. Voici ce que l’on sait sur ce prochain jeu que personne n’avait vu venir.

Monster Hunter Warriors

Le succès de Monster Hunter a donné des idées à d’autres éditeurs, et ce n’est pas Microsoft qui va dire le contraire. EA annonce aujourd’hui chercher du renfort pour produire un jeu AAA action-RPG de chasse aux monstres, et est allé voir du côté du Japon pour trouver cela. C’est donc Koei Tecmo et surtout Omega Force qui vont épauler EA dans la production de ce nouveau jeu, qui sera édité sous le label EA Originals.

Pour le moment, on ne connait pas le titre du jeu, mais il devrait nous transporter dans une univers de fantasy situé au Japon féodal, ce qui explique un peu plus le choix des partenaires ici.

Une présentation dès cette semaine ?

Yosuke Hayashi, vice-président exécutif de Koei Tecmo, déclare :

« C’est un honneur pour nous de nous associer à EA Originals et d’avoir l’appui d’une équipe avec un tel palmarès de jeux révolutionnaires. L’équipe d’EA soutient pleinement notre indépendance créative et ce partenariat nous apporte une aide précieuse au développement et à la publication. En associant les ressources mondiales d’EA aux nôtres, nous pourrons proposer un nouveau type de jeu de chasse aux monstres et renforcer notre impact sur les marchés internationaux. J’ai vraiment hâte que les joueurs du monde entier découvrent ce nouveau titre. »

Quant à EA, c’est au tour de Jeff Gamon, directeur général d’EA Partners de saluer ce partenariat ;

« En nous appuyant sur l’incroyable succès d’EA Originals, qui inclut les récentes sorties de It Takes Two et de Knockout City, nous sommes ravis de collaborer avec la talentueuse équipe d’Omega Force. Son expertise en matière de gameplay de combat combiné à des mécaniques inattendues et innovantes porteront le jeu de chasse aux monstres au niveau supérieur. Nous avons hâte de présenter au monde entier sa nouvelle aventure révolutionnaire, plus tard ce mois-ci. »

On a donc hâte de voir à quoi pourrait ressembler un jeu Omega Force avec les moyens d’Electronic Arts, surtout avec un Monster Hunter-like.

Et ça ne devrait pas tarder, puisque le titre sera annoncé plus tard dans le mois. Vraiment plus tard, ou dès cette semaine ? Rappelons que le Tokyo Game Show ouvre ses portes tout bientôt, et qu’un State of Play aura lieu ce soir, alors, qui sait.