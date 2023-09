Where Winds Meet : Le jeu en monde ouvert se montre à travers une vidéo de gameplay en 4K de 18 minutes

Une démonstration de gameplay qui fait le tour du jeu

Cette vidéo permettra de confirmer que le jeu semble maintenant avoir une allure un peu différente de ce qui nous a été promis au départ. Ce qui était attendu étant donné que la première vidéo ressemblait à une note d’intention, et ce qui ne veut pas dire que le titre est au rabais techniquement, loin de là.

Cette démonstration de gameplay nous permet néanmoins de comprendre réellement où veux aller ce jeu d’action et d’aventure en monde ouvert, avec un petit feeling Ghost of Tsushima. L’accent est aussi mis sur l’exploration qui promet d’être assez libre, grâce à de grands mouvements amples et souple de notre héros qui pourra même fendre les cieux de la manière la plus impressionnantes possible. Ce qui montre que le jeu a tout de même de quoi être surveillé d’un coin de l’œil et il nous tarde de voir comment il va évoluer.

Pour le moment, Where Winds Meet a seulement été confirmé sur PC mais nul doute qu’il devrait également arriver sur au moins l’une des deux consoles de la génération actuelle.