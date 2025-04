L’action-RPG Where Winds Meet aura droit à une bêta sur PC et PS5 en mai, mais pas en Europe

Une bande-annonce pour faire patienter le reste du monde

Autant prévenir d’entrée de jeu, si vous résidez en Europe, vous ne pourrez malheureusement pas tester cette bêta, qui aura lieu du 16 au 19 mai prochain. L’information s’adressera donc surtout à celles et ceux qui nous lisent depuis le Canada, et pourquoi pas les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud, puisque c’est sur ces territoires que la bêta de Where Winds Meet sera disponible. Pour y participer, rendez-vous sur le site officiel et remplissez les informations demandées pour avoir une chance d’y participer.

Pour les autres, on pourra au moins se dire que la version internationale du titre avance tout en ayant la confirmation qu’elle sortira en 2025. Une nouvelle vidéo du jeu nous est d’ailleurs montrée pour nous mettre un peu l’eau à la bouche, et on imagine qu’on en verra un peu plus durant les conférences estivales, notamment lors du prochain Summer Game Fest en juin.