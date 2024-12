L’action-RPG Where Winds Meet confirme sa sortie sur PC à la toute fin de cette année, mais seulement en Chine

Le marché chinois reste prioritaire

Where Winds Meet aura droit à une sortie fracturée en plusieurs temps. La version PC sera la première à être disponible puisqu’elle sortira le 27 décembre prochain. Seul hic pour nous autres en Occident : le jeu ne sera accessible qu’en Chine. C’est via une nouvelle bande-annonce (relayée par Gematsu) que l’on apprend la nouvelle. Une version globale est bien prévue, mais aucune date de sortie n’est encore précisée.

Le studio confirme par la même occasion que des versions mobiles iOS et Android sont également prévues. Elle arriveront le 29 janvier prochain, sans que l’on sache vraiment si elles seront elles aussi réservées à la Chine. Il est aussi possible que la version chinoise et la version globale soient quelque peu différentes. Pour l’instant, le modèle économique du jeu est celui d’un free-to-play, ce qui est plus adapté au marché chinois selon l’analyste Daniel Ahmad, expert du marché asiatique. Il reste donc possible que lorsque NetEase distribuera le titre en Occident, un autre modèle soit appliqué.

Rien n’est confirmé pour le moment et puisque le jeu a déjà fait une apparition lors d’un show de Geoff Keighley, le revoir lors des Game Awards cette semaine ne semble pas improbable, étant donné qu’il s’agirait là du meilleur endroit pour parler d’une sortie mondiale.