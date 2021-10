Un nouveau State of Play aura lieu le 27 octobre à 23 heures

Etant donné que la dernière conférence dédiée à la PlayStation 5 date d’il y a seulement un peu plus d’un mois, on ne s’attendait pas à avoir droit à une nouvelle émission de la part de Sony cette année, surtout avec les Game Awards qui arrivent. Pourtant, on apprend qu’un State of Play aura bien lieu la semaine prochaine.

Que pour des jeux d’éditeurs tiers

Vous pouvez donc réserver votre soirée de mercredi prochain, puisque le prochain State of Play aura lieu le 27 octobre à 23 heures. Cette nouvelle émission devrait durer une vingtaine de minutes, et donnera des nouvelles de jeux d’éditeurs tiers sur PS4 et PS5, avec des jeux déjà annoncés et des surprises.

Il faut donc s’attendre à ce que les jeux first-party de chez PlayStation ne soient donc pas présents. Pas de Horizon: Forbidden West donc, ni de God of War Ragnarok.

Vous retrouverez toutes les informations sur ce State of Play directement sur notre site mercredi soir, lorsque la diffusion sera terminée.