Warframe se lancera le 26 novembre sur PlayStation 5

Fort d’une nouvelle mise à jour à paraître cette semaine sur PC puis plus tard sur consoles, Warframe ne compte évidemment pas passer à côté de la transition new gen, inaugurée depuis quelques jours par les nouvelles machines disponibles pour les plus chanceux d’entre vous.

Digital Extremes, studio de développement du free-to-play, annonce donc que son bébé débarquera le 26 novembre sur PlayStation 5.

En attendant la disponibilité Xbox Series X|S

Jouable depuis 2013 sur PC et PlayStation 4, le TPS futuriste s’est ensuite porté rapidement sur Xbox One puis il y a deux ans sur Nintendo Switch. Il ne manquait donc plus que les versions new gen, dont la date de sortie Xbox Series X|S reste quant à elle toujours inconnue.

Rappelons que les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S de Warframe profiteront d’un affichage pouvant aller jusqu’au 4K/60 fps et supporteront le cross-play avec leur génération précédente et respective.