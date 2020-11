Warframe nous donne un aperçu de sa mise à jour Deimos : Arcana

Warframe vous invite à redécouvrir son troisième monde ouvert disponible depuis le mois d’août, le Cœur de Deimos, avec sa nouvelle mise à jour Deimos : Arcana attendue cette semaine sur PC et plus tardivement sur consoles.

L’horreur vous rappelle Tenno

De retour au Puy de Cambion, vous pourrez participer à de nouvelles missions de Conservations et mener de nouvelles Mise à Prix dans les Salles d’Isolements, découvrir de nouvelles cavernes inexplorées et surtout utiliser un nouveau Necramech, le Bonewidow. Munie d’une épée et d’un bouclier conséquent, cette dernière privilégie l’armure et la santé et pourra compter sur des nouvelles armes infestées dont un nouveau lance-roquette (Morgha).

On peut noter également de nouveaux ajouts :

Un nouvel ennemi (le Mitoside)

Deux nouvelles espèces pour la pêche

Des mods d’augmentation supplémentaires pour Gauss, Garuda, Revenant et Wisp.

Warframe est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Une sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series X est également prévue prochainement.