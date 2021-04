Le MMO Seigneur des Anneaux par Amazon a été annulé

Ce n’est un mystère pour personne, Amazon Game Studios lutte pour s’imposer dans le milieu du jeu vidéo, avec des projets annulés qui s’enchaînent et des affaires en interne qui montrent clairement que le géant américain ne sait pas où il va. Le MMO basé sur la licence Le Seigneur des Anneaux était tout de même une sorte de carte joker pour Amazon, qui pouvait s’assurer un joli coup financier si le résultat était à la hauteur. Malheureusement, on ne le saura jamais, puisqu’il vient d’être annulé.

Un conflit entre Amazon et Tencent

C’est Bloomberg, et plus précisément Jason Schreier, qui nous annonce la nouvelle ce soir. La raison de cette annulation est pour le moins surprenante, car elle n’est pas du tout en lien avec les précédentes annulations de projets chez Amazon.

Le MMO était co-développé par Leyou Technologies Holdings Ltd., mais ce dernier a été racheté en décembre dernier par Tencent. Les deux mastodontes ne se sont visiblement pas entendus, puisque les négociations de contrats ont échoué entre Amazon et Tencent, causant alors l’annulation du jeu comme nous l’indique les sources du site.

Cela a été confirmé par un représentant d’Amazon, qui déclare que l’entreprise n’a pas pu sécuriser le contrat et nous fait part de la déception des personnes qui travaillaient sur le projet : « Nous adorons la licence Le Seigneur des Anneaux, et nous sommes déçus de ne pas pouvoir apporter ce jeu au public ».

Avec cette annulation, l’équipe qui était sur le projet va être redirigée vers d’autres jeux en développement. Le MMO Seigneur des Anneaux était en développement depuis 2019 chez Amazon, et il rejoint désormais Crucible et dans la liste des échecs du roi de la vente en ligne. Il lui reste cependant son autre MMO, New World, qui reste très attendu malgré de multiples retards et qui devrait arriver à la fin de l’été, si tout ce passe bien. Mais mieux vaut croiser les doigts, juste au cas où.