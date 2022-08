Embracer rachète plein de studios ainsi que les droits sur les jeux Le Seigneur des Anneaux

Depuis quelques années, Embracer Group est en train de s’étendre de manière considérable, toujours en mettant la main au portefeuille et en rachetant de plus en plus de studios. On ne compte plus les projets qui sont en cours au sein de cette entreprise géante, qui, même si elle se concentre sur la production de jeux AA, possède aussi pas moins d’une vingtaine de AAA en cours de développement. Mais ce n’était visiblement pas assez pour Embracer, qui annonce une nouvelle vague de rachats.

Bientôt : Embracer rachète le monde

L’expansion d’Embracer Group se poursuit. Après avoir racheté les studios occidentaux de Square Enix, le géant déclare aujourd’hui avoir fait l’acquisition des studio/éditeurs suivants :

Bitwave Games (Gimmick!)

(Gimmick!) Gioteck

Limited Run Games

Middle-earth Enterprises

Singtrix

Tatsujin (Flying Shark)

(Flying Shark) Tuxedo Labs (Teardown)

(Teardown) Tripwire Interactive (Maneater)

Plusieurs de ces sociétés ont été rachetées pour oeuvre au sein d’un nouveau groupe interne nommé Embracer Freemode, qui aura pour but de s’intéresser au marché du rétrogaming (Bitwave Games, Limited Run Games), des accessoires (Gioteck, Singtrix) ou encore des nouvelles technologies.

Le précieux d’Embracer Group

Mais le rachat le plus notable parmi les entreprises listées, c’est bien celui de Middle-earth Enterprises. Cette société est celle qui possède les droits d’adaptations de la saga Le Seigneur des Anneaux, aussi bien en jeux vidéo, qu’en films ou en merchandising. Autant dire un gros morceau, qui va bien plus loin que le marché du jeu vidéo et qui est très stratégique en cette période, étant donné que la série Amazon Prime est sur le point de sortir.

On nous précise que cela ne change rien pour les jeux déjà annoncés, comme le jeu mobile chez EA, et probablement pour celui chez Private Division, annoncé cette semaine.

Il est indiqué que Middle-earth Enterprises fera partie du groupe Embracer Freemode, et agira en toute indépendance. On imagine que cela indique que la société sera toujours capable de collaborer avec d’autres éditeurs sur le marché pour des jeux sur Le Seigneur des Anneaux, sachant que cela rapporterait maintenant de l’argent à Embracer Group.