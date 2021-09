Voice of Cards : The Isle Dragon Roars sortira le 28 octobre sur PS4, Switch et PC

Annoncé en début de mois, Voice of Cards : The Isle Dragon Roars s’est dévoilé un peu plus lors de ce Nintendo Direct.

Yoko Taro s’essaye à l’âme des cartes

Développé par l’équipe derrière les célèbres licences NieR et Drakkengard dont le fameux Yoko Taro en tant que directeur créatif, mais aussi Yosuke Saito (producteur executif) et Keiichi Okabe (compositeur), Voice of Cards : The Isle Dragon Roars est un jeu de plateau qui semble assez atypique. Dans un monde « d’épées et de sorcellerie » le réveil d’un dragon menace les terres et les habitants d’un monde mystérieux. En incarnant un groupe de héros, vous allez entamer un voyage dominé par les cartes. Que ce soit vos déplacements, vos choix et même les combats au tour par tour, les cartes seront constamment présentes. Vous serez en plus guidé par un maître du jeu tout aussi mystérieux.

Voice of Cards : The Isle Dragon Roars sortira le 28 octobre prochain sur PS4, PC et Switch. Une démo est d’ores et déjà disponible sur PS4 et Switch.