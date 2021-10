Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars est un RPG sur table développé et édité par Square Enix. Prenant place dans un monde d'épées et de sorcellerie où l'histoire se raconte uniquement par l'intermédiaire de cartes et d'un maître du jeu, le joueur ou la joueuse est amené(e) à suivre le périple d'un héros autoproclamé qui a pour objectif de combattre et de vaincre un dragon.