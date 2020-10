Visage : La version complète arrive sur Xbox One, PS4 et PC le 30 octobre

D’abord annoncé via une campagne Kickstarter puis en accès anticipé depuis le 2 octobre 2018, Visage a revu ses ambitions à la hausse en prolongeant son accès anticipé pendant plus de deux ans. L’attente est cependant presque terminée puisque le jeu proposera sa version complète le 30 octobre prochain sur PS4, Xbox One et PC via Steam et GOG.

Les changements de cette version 1.0 ?

Pas mal de choses à dire sur cette mise à jour. Tout d’abord pour ceux qui voudraient jouer à ce jeu sur PC, sachez que celui-ci va observer une hausse de prix lors de sa sortie finale. En effet, pour l’instant Visage est tarifé au prix de 20,99€ sur Steam et GOG mais sera rehaussé le 28 octobre pour se placer vers les 30€.

Bien sûr, cette hausse de prix n’est pas arbitraire. À sa sortie, le jeu doublera son contenu en offrant deux chapitres supplémentaires qui, selon les dires des développeurs, augmentera sa durée de vie pour atteindre près de 15 heures de jeu au total. Enfin, pour terminer sur une mauvaise note, sachez que ceux qui ont déjà joué au titre pendant l’accès anticipé se verront supprimer leurs fichiers de sauvegarde lors de la sortie complète de Visage.