Victoria 3 : Le prochain jeu de stratégie de Paradox fixé au 25 octobre 2022

Probablement l’un des plus gros projets de Paradox Interactive depuis Crusaders Kings III, le studio prépare désormais Victoria 3, son prochain jeu de stratégie et de gestion sous fond de simulation sociétale. Attendu pour cette année, le titre confirme bien sa disponibilité dans les prochains mois avec une date de sortie désormais connue.

Sortie prévue en octobre

Paradox Interactive nous donne rendez-vous et en profite pour dévoiler une nouvelle bande-annonce qui nous incite à précommander le titre. Victoria 3 prend la forme d’un jeu de stratégie et de gestion qui se situe entre les années 1836 à 1936. Très axé sur la politique et la situation socio-économique, le joueur devra faire face à de nombreux défis où il faut développer ses infrastructures et institutions tout en prenant soin du peuple. Mais la politique et la diplomatie priment, et c’est à vous de réécrire l’histoire en prenant les commandes de nombreuses nations, donnant théoriquement lieu à une bonne rejouabilité.

Victoria 3 sera donc disponible le 25 octobre 2022 sur PC via Steam. Son prix est désormais fixé à 49.99€.