Victoria 3

Victoria 3 est un jeu de stratégie développé et édité par Paradox Interactive et se déroule au 19ème siècle. Le joueur ou la joueuse doit trouver un équilibre entre les intérêts de la société et le développement des industries. Une douzaine de nations seront présentes, couvrant de 1836 à 1936, et c'est à vous de trouver comment devenir une grande puissance économique et militaire mondiale. La politique a également un grand rôle, aussi bien pour votre société qu'auprès des autres pays.