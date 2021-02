Valheim se met à jour avec sa version 0.145.6, voici la liste des changements

Valheim continue d’enchainer les records et se place tous les jours un peu plus au sommet des charts Steam, avec déjà deux millions de ventes pour le titre. Il faut cependant rappeler que le jeu est pour le moment en accès anticipé, et qu’il lui reste beaucoup de chemin à parcourir avant sa sortie finale. Iron Gate Studio a justement publié un patch qui permet de régler quelques soucis.

Un patch qui corrige pas mal de choses

Ce nouveau patch est disponible depuis hier et permet entre autres de régler des problèmes liés à la sauvegarde automatique, en réduisant son actualisation à 20 minutes au lieu de 30 auparavant. Voici la liste complète des changements apportés avec la version 0.145.6 :

Désactivation de Google Analytics

Moteur Unity mis à jour

Crypte de la forêt corrigée

Crédits mis à jour

Système de sauvegarde revu

Synchronisation des objets à ramasser corrigée (pierres, carottes, etc.)

Correction du CPU sur les serveurs dédiés

Correction de la fumée au sein des bâtiments

Ajustement des sauvegardes système

La fonction sauvegarde peut être utilisée si le joueur est ajouté à la liste d’administrateur

Sauvegarde auto toutes les 20 minutes (au lieu de 30 minutes)

Fonction IP manuelle (sur les serveurs dédiés uniquement)

Corrections supplémentaires sur les pierres tombales (pour qu’elles ne disparaissent plus)

Meilleure gestion des soucis du monde (crash ou coupe le jeu au lieu de faire apparaitre un monde vide)

Traduction corrigée

Valheim est disponible sur PC en accès anticipé. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.