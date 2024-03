Sortie également prévue cette année sur PS5

Pour celles et ceux n’ayant jamais entendu parler de ce titre jouable en solo ou en coopération, il nous met dans la peau d’un vampire affaibli après avoir dormi pendant plusieurs siècles. Dans le seul but d’assurer sa survie, celui-ci est donc contraint d’arpenter un vaste et dangereux monde ouvert pour chasser les êtres humains et autres créatures lui permettant d’étancher sa soif de sang. Explorer l’univers sombre et chaotique qui nous entoure est également le moyen de récupérer de nombreuses ressources pour bâtir et personnaliser notre propre domaine vampirique.

Rendez-vous dans un peu moins de deux mois pour découvrir la version 1.0 de V Rising sur PC via Steam. Notez qu’une sortie du jeu est aussi prévue plus tard, cette année, sur PlayStation 5.