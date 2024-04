V Rising dévoile les images de son crossover avec Castlevania

Meurs monstre, tu n’appartiens pas à ce jeu

Actuellement en accès anticipé, V Rising s’apprête à sortir le 8 mai prochain dans sa version complète sur PC via Steam. Stunlock Studios approte ainsi un peu de sang frais à quelques mois du lancement grâce à Konami. Les deux firmes ont ainsi révélé un crossover : V Rising — Legacy of Castlevania.

Dans V Rising, vous incarnez un vampire qui vient de s’éveiller dans un univers où les humains règnent en maître. Votre but est de devenir le prochain Dracula et pour y parvenir, vous allez devoir utiliser le sang comme source de nouveaux pouvoirs, vous prtéger des rayons mortels du soleil et participer à des affrontements en temps réel en PvE et PvP), dans un univers dark fantasy. Vous pourrez ainsi construire votre propre château et former une alliance en invitant vos amis à vous accompagner dans l’exploration de ce monde ouvert.

Grâce à cette colaboration, vous allez pouvoir affronter le célèbre Simon Belmont et s’emparer de son arme pour obtenir de nouveaux pouvoir. En plus du contenu gratuit apporté au jeu via le DLC Legacy of Castlevania, les vampires en herbe pourront acheter le pack premium contenant plusieurs éléments cosmétiques au prix de 19,99€.

Ce pack donne ainsi la possibilité de construire un château inspiré de l’esthétique gothique classique de Castlevania, de parcourir le monde ouvert avec l’Âme du Loup, de revêtir la tenue élégante d’Alucard ou encore d’incarner la prodigieuse Maria Renard pour vous déplacer incognito parmi les humain. Sans oublier les musiques bonus pour égayer votre château avec le thème de Simon et le fameux « Bloody Tears » arrangées par Aleksandria Migova.

V Rising est également attendu pour cette année sur PS5 sans plus de précision.