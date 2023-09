Microsoft viserait une sortie en 2028 pour sa prochaine console Xbox

L’histoire du rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft devrait se poursuivre encore quelques mois, et de nouveaux documents aux détails intéressants font leur apparition dans le cadre du conflit entre la FTC et l’entreprise de Satya Nadella. On a par exemple eu une nouvelle confirmation concertant l’exclusivité Xbox du RPG The Elder Scrolls VI, qui viserait une sortie en 2026 au plus tôt ce qui laisse plutôt sous-entendre 2027, au mieux. Maintenant, c’est la nouvelle génération de consoles qui fait parler avec la mention d’une sortie en 2028 pour la prochaine machine de Microsoft.