Uncharted Legacy of Thieves Collection pourrait arriver sur PC le 19 octobre

Sortie au tout début de l’année sur PlayStation 5, la compilation Uncharted Legacy of Thieves Collection n’est toujours pas arrivée sur PC malgré la promesse de Sony d’offrir un portage aux dernières aventures de Nathan Drake. Depuis, le constructeur n’a pas vraiment donné de nouvelles quant à cette version PC de la collection, mais on peut toujours compter sur les fuites en provenance des différents stores pour nous donner quelques indices.

Un bonus de précommande Fortnite qui confirme les doutes

C’est encore une fois l’Epic Games Store qui semble avoir fait fuiter la date de sortie de Uncharted Legacy of Thieves Collection sur PC. Le store a en effet affiché brièvement la date du 19 octobre pour la sortie de la compilation.

Attention toutefois, puisque ce n’est pas la première fois que l’Epic Games Store affiche une date pour le jeu. On pensait que cette collection devait arriver dans le courant du mois de juin, mais il n’en n’était rien.

Cependant, cette fuite est cette fois-ci plus crédible puisqu’elle est accompagnée d’une image représentant un bonus de précommande pour le jeu sur l’Epic Games Store. Ce dernier concernerait un planeur pour Fortnite à l’effigie de l’avion de Sully. Il pourrait être récupéré dans Fortnite dès la sortie de la compilation, et arriverait dans la boutique officielle du jeu le 17 novembre.

De quoi nous laisser penser que le calendrier est un peu trop bien installé pour que la date du 18 octobre ne soit pas vraie. On attendra tout de même une confirmation de la part de Sony, et là aussi, on croise les doigts pour que cela soit dans un PlayStation Showcase.