No More Heroes 3 : Un retour en forme pour Travis ? Test en vidéo

Douze ans après le second volet, la franchise No More Heroes revient pour un troisième épisode. Travis Touchdown reprend du service et compte bien nous proposer une aventure toujours aussi déjantée. Certes, parfois répétitive et sans réinventer la roue, mais celle-ci a le mérite d’être dans la continuité de ses prédécesseurs.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, on vous partage notre avis dans ce test vidéo. 5 minutes pour tout connaître des qualités et défauts du jeu. Pour rappel, No More Heroes III sort ce 27 août en exclusivité Nintendo Switch.