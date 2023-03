Ubisoft renonce à participer à l’E3 2023, mais tiendra son Ubisoft Forward le 12 juin

Un clou de plus dans le cercueil de l’E3 2023. On se doutait que les trois constructeurs historiques que sont Microsoft, Sony et Nintendo feraient l’impasse sur le retour du salon californien, mais le groupe ReedPop pouvait au moins compter sur la présence de grands éditeurs, Ubisoft en tête. Ce dernier avait même confirmé sa présence en déclarant avoir beaucoup de choses à montrer durant l’événement, mais il fait aujourd’hui machine arrière en indiquant qu’il ne sera finalement pas au rendez-vous.

La conférence Ubisoft Forward obtient une date, mais enterre l’E3

C’est VGC qui a la primeur de cette information (le site appartient d’ailleurs à ReedPop) avec une déclaration en provenance d’un porte-parole d’Ubisoft, qui déclare que l’éditeur ne se rendra pas dans les allées de l’E3 cette année :

« L’E3 a donné lieu à des moments inoubliables dans l’industrie au fil des années. Alors que nous avions initialement prévu d’avoir une présence officielle à l’E3, nous avons pris la décision d’aller dans une direction différente et nous organiserons un événement Ubisoft Forward Live le 12 juin à Los Angeles. Nous sommes impatients de partager plus de détails avec nos joueurs très bientôt. »

Pour nous autres, qui ne seront pas à Los Angeles en juin, ça ne change pas grand-chose puisque l’événement important sera l’Ubisoft Forward, mais pour l’E3 2023, c’est une perte considérable. Non pas qu’Ubisoft possède le plus gros catalogue de l’industrie, mais voir qu’il se rétracte du salon après avoir confirmé sa présence est un vrai coup dur pour ReedPop.

Pour le moment, on ne sait pas vraiment qui compte aller à l’E3 2023 parmi les mastodontes de l’industrie, et à moins de trois mois de l’événement, c’est forcément préoccupant. De là à s’attendre à ce qu’il soit annulé prochainement, il n’y a qu’un pas que l’on ne franchira pas, mais il ne faudra en tout cas pas s’attendre à une grande édition.