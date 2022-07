Skull & Bones fait enfin son retour et sera à nouveau présenté le 7 juillet

On peut dire que le développement de Skull & Bones a été plus que chaotique. Le projet d’Ubisoft Singapour a eu du mal à trouver sa propre identité suite à ses premières apparitions, qui le présentaient comme étant un clone de la partie naval d’Assassin’s Creed IV. Après plusieurs années sans nouvelles du titre, si ce n’est pour les déboires du studio en interne, on apprend enfin une bonne nouvelle, celle de la nouvelle présentation du jeu.

Un Ubisoft Forward consacré au jeu

À l'abordage ! 🏴‍☠️ RDV jeudi 7 juillet à 20h pour notre grand retour. pic.twitter.com/i0tiTeLwAt — Skull & Bones FR (@skullandbonesfr) July 5, 2022

On ne va pas se mentir, l’effet de surprise est quelque peu gâché par tous les leaks qui entourent le jeu depuis maintenant plusieurs mois. Mais on aura enfin droit à une présentation officielle d’Ubisoft dès le 7 juillet prochain à 20 heures (heure française), qui devrait nous révéler de nouvelles séquences de gameplay pour Skull & Bones. L’éditeur annonce qu’il s’agira d’un mini-Ubisoft Forward uniquement consacré au jeu, un peu à la manière des Nintendo Direct et State of Play spéciaux.

Ubisoft précise également qu’un pré-show aura lieu 15 minutes avant le début de la présentation, et que celui-ci sera à ne pas manquer puisqu’il sera « riche en surprises ». On devrait en tout cas découvrir la date de sortie officielle du titre, même s’il n’y a plus trop de suspense.

Rendez-vous donc ce jeudi pour en apprendre enfin un peu plus sur ce Skull & Bones, du moins si toute la présentation ne fuite pas avant (ça n’aurait plus rien de surprenant à ce stade).