Avatar: Frontiers of Pandora pourrait sortir dans le courant du mois de novembre

Et une nouvelle fuite pour Ubisoft, une. Après Skull & Bones et Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, c’est au tour de l’autre gros jeu de fin d’année de l’éditeur, Avatar: Frontiers of Pandora, d’être victime d’une nouveau leak. Enfin presque, puisqu’il faut prendre les informations à suivre avec des pincettes, même si cela nous vient du très fiable Tom Henderson (encore lui), qui affirme connaître la date de sortie du jeu.

Deux gros jeux Ubisoft en seulement dix jours ?

I don't know the release date, btw. To speculate though, Nov 11th would be my guess. The next Need for Speed installment is due to launch on November 4th and sources have suggested that the current plan for Ubisoft's Avatar title is due to launch on November 18th. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 30, 2022

En réponse à toute l’affaire autour de God of War Ragnarok cette semaine, l’insider a révélé une information des plus importantes pour Avatar: Frontiers of Pandora. Sur Twitter, alors qu’il spéculait sur la date de sortie de la prochaine exclusivité Sony, il a alors implicitement déclaré que le jeu d’Ubisoft sortirait le 18 novembre prochain.

Une date qui interroge forcément, puisqu’aux dernières nouvelles, la sortie de Skull & Bones serait quant à elle prévue pour le 8 novembre selon les dernières rumeurs. Une sortie aussi rapprochée pour deux gros titres d’un même éditeur pourrait sembler être contreproductive, mais il faut se rappeler qu’Ubisoft (tout comme d’autres éditeurs) est coutumier de la pratique. Il suffit de jeter un œil au calendrier de fin d’année 2020 (avec les sorties rapprochées de Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla et Immortals: Fenyx Rising) pour s’en rendre compte.

Et puis il ne faut pas oublier qu’Ubisoft doit certainement suivre un planning strict étant donné que le jeu va bénéficier de l’aura et de l’attente autour de la sortie du film Avatar 2: La Voie de l’Eau. C’est pourquoi la date du 18 novembre, soit un mois avant la sortie du film, est clairement envisageable, même si on attendra une réponse claire de la part d’Ubisoft à ce sujet.