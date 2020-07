Ubisoft ne parlera pas de ses affaires ce soir

En pleine restructuration, Ubisoft prévient que sa conférence de ce soir ne mentionnera pas la situation actuelle. L’Ubisoft Forward se déroulera donc comme si de rien n’était ce soir à 21h.

L’autruche sera probablement l’animal allié de Far Cry 6

L’éditeur explique que la vidéo étant pré-enregistrée, il n’y aura pas de message pour revenir sur les révélations de Libération et Numérama ou la réorganisation annoncée cette nuit. Ce qui est donc très étonnant puisqu’une réunion de crise a eu lieu le 2 juillet.

10 jours semblent plus que suffisant pour qu’Yves Guillemot enregistre un message d’une minute sur son téléphone ou une webcam à mettre en tout début de diffusion. On se souvient pourtant que plusieurs conférences repoussées en juin en solidarité avec Black Lives Matter avaient réussi à ajouter un message vidéo ou au moins un texte pour évoquer la situation.

Un indice, en plus du fait que Cécile Cornet reste finalement au sein de l’entreprise, qui ne nous rend pas très confiants sur la tenue des promesses de changements. On croise les doigts pour au minimum ne pas voir les personnes mises en cause lors de la présentation de ce soir…