Ubisoft : démissions de 3 responsables suite aux révélations

Alors que la conférence Ubisoft Forward aura lieu dans quelques heures, l’éditeur voit partir plusieurs personnages-clés mis en cause dans l’enquête de Libération.

Une meilleure annonce Ubisoft que tout ce que l’on aura ce soir

Dans la deuxième partie du dossier consacré à l’ambiance toxique avec harcèlement et même tentatives d’agressions sexuelles chez Ubisoft, Libération parlait des conséquences de son premier papier et notamment de la stratégie de l’éditeur. Selon Erwan Cario et Marius Chapuis, la volonté était de punir publiquement quelques-uns (Tommy François et Maxime Béland) en espérant que cela suffise à faire oublier toute l’affaire une semaine plus tard.

Seulement, nous sommes une semaine plus tard et Libé a continué ses révélations, tout en étant rejoint par Numérama. On suppose que « l’insistance médiatique » a convaincu Ubisoft de prendre la situation plus au sérieux. Ce sont donc trois personnes importantes de l’entreprise qui viennent d’annoncer leur départ.

Cela concerne donc Serge Hascoët, le directeur créatif présenté comme celui qui a permis cet environnement toxique. Mais aussi Cécile Cornet la Directrice des Ressources Humaines du groupe entier qui a été accusée d’avoir couvert un certain nombre d’affaires. Et pour finir, Yannis Mallat, patron des studios canadiens, ce qui est plus surprenant vu que son nom n’était pas cité.

Notez bien qu’il s’agit de départs officiellement volontaires et pas de renvois. Le communiqué de presse est même assez flou sur le fait qu’il s’agisse d’une perte de titre ou bien d’un départ réel. Une situation mise au clair plus tard auprès de Bloomberg, ils quittent bel et bien l’entreprise. Yves Guillemot assurera lui-même l’intérim au niveau de la direction créative tandis que l’on nous promet une restructuration complète des ressources humaines.

Forcément, on attend que la situation soit évoquée ce soir à 21h en début de conférence et l’on espère surtout que, comme promis, Ubisoft deviendra bien une société qui garantie un environnement de travail sain à chacun(e) de ses employé(e)s.