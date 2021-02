Ubisoft a enregistré son meilleur trimestre grâce à la sortie d’Assassin’s Creed Valhalla

Après Take-Two ou encore Blizzard, Ubisoft était l’un des derniers à n’avoir pas encore publié ses résultats financiers trimestriels. L’éditeur a présenté quelques chiffres ce soir, et ceux-ci sont forcément très bons, étant donné qu’Assassin’s Creed Valhalla a signé le plus gros lancement de la série.

Ubisoft Conference Call:

– Ubisoft ranked second-leading publisher – with Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, and Immortals Fenyx Rising all in the top 7 best sellers on PS5 and Xbox Series X|S

– Continuing transition to live service operations across all franchises

