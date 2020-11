Avatar : L’adaptation d’Ubisoft ne devrait pas sortir avant avril 2022

Très discret depuis son annonce qui remonte déjà à 2017, le jeu vidéo Avatar d’Ubisoft ne devrait finalement pas sortir pour l’année fiscale 2021. Comme l’indique le compte Twitter de Daniel Ahmad, qui a relayé les reports de Far Cry 6 et de Rainbow Six Quarantine il y a quelques jours, le titre serait prévu entre avril 2022 et mars 2023.

Ubisoft said on the conference call that it will plan to release Far Cry 6 and Rainbow Six Quarantine between April 2021 and September 2021.

The Avatar game that Ubisoft is working on will release after April 2022 and before March 2023. https://t.co/1J1G4FdD2j

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 29, 2020