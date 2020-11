Assassin’s Creed Valhalla est le plus gros lancement de l’histoire de la série

Dans un communiqué, Ubisoft annonce que son dernier jeu en date, Assassin’s Creed Valhalla, est devenu le plus gros lancement de toute l’histoire de la franchise Assassin’s Creed. Une semaine après sa disponibilité, c’est donc une excellente nouvelle pour le studio, et un nouveau record pour la série.

Des ventes historiques

L’éditeur français se félicite : Assassin’s Creed Valhalla a écoulé plus d’exemplaires dans sa première semaine de lancement que n’importe quel autre jeu Assassin’s Creed. Une belle prouesse puisque l’on rappelle que Odyssey s’était également démarqué comme étant « le meilleur lancement de la série sur cette génération ». A l’époque, on notait la subtilité en fin de phrase, mais cette fois, Valhalla fait mieux que tous ses prédécesseurs, toute génération confondue.

Autre statistique intéressante, cet opus a aussi réalisé le plus gros lancement sur PC jamais effectué par la firme, avec des « ventes records sur l’Ubisoft Store ». Ce qui a de quoi réjouir Julien Laferrière, producteur : « Nous sommes extrêmement touchés par l’accueil enthousiaste des joueurs et nous voulons les remercier pour leur soutien incroyable. Développer ce jeu dans les conditions sanitaires actuelles fut pour nos équipes un véritable tour de force et il est très gratifiant de voir les joueurs l’apprécier autant ».

Une année pas si noire ?

Après le total échec de Ghost Recon Breakpoint et les nombreux reports fin 2019, il y avait de quoi être inquiet pour la qualité des nouveaux titres Ubisoft, surtout si l’on couple ça à cette année particulière de pandémie et de révélations internes. Après un Watch Dogs Legion qui a eu des avis plus contrastés mais positifs tout de même, Assassin’s Creed Valhalla est la production qu’il fallait à l’éditeur français pour boucler 2020, comme l’atteste notre test.

Les nombreux déboires de l’éditeur plus tôt cette année, entre les erreurs de communication et les nombreuses affaires d’harcèlement, ne semblent donc pas avoir eu un impact majeur sur les sorties de cette fin d’année. On félicite évidemment les équipes de développement pour ces beaux chiffres. Mais n’oublions tout de même pas ce qui s’est passé cette année, comme la direction toxique souvent évoquée.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver divers astuces dans notre guide complet.