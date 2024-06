Ubisoft Forward : Le résumé complet des annonces (Assassin’s Creed Shadows, Star Wars Outlaws, Prince of Persia…)

Vous retrouverez ici l’ensemble des jeux présentés lors de cet Ubisoft Forward avec leurs vidéos.

Star Wars Outlaws

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 30 août

Il était déjà au programme du Summer Game Fest, mais Star Wars Outlaws a eu droit à une présentation de gameplay bien plus conséquente lors de cet Ubisoft Forward. Ubisoft a mis le paquet avec plusieurs vidéos qui se sont attardées sur les différents aspects du jeu, comme les batailles spatiales (qui n’étaient pas franchement dingues), les phases d’infiltrations et les phases d’action explosives.

Un cocktail détonnant qui fera sans doute vibrer les fans de Star Wars, et peut-être un peu moins les autres tant le jeu n’a rien montré de véritablement original. On reste malgré tout très curieux du résultat qui pourrait aboutir d’un open-world assez solide, surtout avec autant de paysages à découvrir.

XDefiant

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Déjà disponible

Véritable succès à son lancement pour Ubisoft, XDefiant était bien entendu présent durant le show principal de l’éditeur afin de présenter les détails de sa première saison qui démarrera le 2 juillet. Le free-to-play aura droit à une nouvelle faction, GSK, ainsi qu’à trois nouvelles armes et trois maps inédites.

Skull & Bones

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Déjà disponible

Même si on l’avait un peu oublié, depuis son lancement en février dernier, Skull & Bones est passé lors du Ubisoft Forward pour montrer qu’il n’avait pas encore coulé. Le trailer donne un aperçu des saisons 2 et 3 à venir. Pour vous résumer, attendez-vous à de nouveaux arcs narratifs, un nouveau bateau, un nouveau monstre des mers (le mégalodon Lestari), de nouveaux évènement, de nouveaux modes solo et PVE, et bien d’autres choses que vous allez sans doute manquer.

Prince of Persia: The Lost Crown

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – PS4 – Xbox One – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – PS4 – Xbox One – Switch Date : Déjà disponible

Ubisoft a réservé un gros segment à sa licence Prince of Persia (et ça fait plaisir) en commençant d’abord par nous reparler de Prince of Persia: The Lost Crown, qui obtient dès aujourd’hui une mise à jour gratuite ajoutant de nouveaux challenges, mais qui va surtout avoir droit à son DLC majeur dès le mois de septembre.

The Rogue Prince of Persia

Plateformes : PC

: PC Date : Déjà disponible en accès anticipé

Autre jeu à recevoir une mise à jour aujourd’hui, The Rogue Prince of Persia qui a droit à son update sur le Temple du Feu, qui ajoute un nouveau biome à traverser. Il s’agit là de la première mise à jour majeure du jeu, qui est disponible en accès anticipé au moins jusqu’à l’année prochaine.

Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Et puis est venu le temps de parler du remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps. Puisque le développement a connu des temps difficiles, on ne s’attendait pas à le voir, mais finalement… eh bien non, on ne l’a pas vu. Si ce n’est le teaser d’une bougie qui voulait juste nous dire de prendre notre mal en patience puisque le jeu n’est pas prévu avant… 2026. Merci pour rien.

Avatar: Frontiers of Pandora

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Déjà disponible

Passage obligé pour Avatar: Frontiers of Pandora, qui devait nous présenter le contenu de son Season Pass. Le premier DLC narratif se nommera donc Le Briseur de Ciel et sortira le 16 juillet prochain. Dans cette nouvelle aventure, le RDA est à nouveau une menace (surprise) et on sera amené à combattre des ennemis un peu plus coriaces dans des nouveaux biomes.

The Crew Motorfest

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – PS4 – Xbox One

: PC – PS5 – Xbox Series – PS4 – Xbox One Date : Déjà disponible

C’était le festival des mises à jour puisque l’année 2 de The Crew Motorfest et la saison 5 du jeu arriveront en novembre. Et si Ubisoft en parle autant en avance, c’est parce que cette saison promet d’être immense, avec l’arrivée de l’île de Maui qui va grandement augmenter le terrain de jeu, le tout gratuitement.

Anno 117: Pax Romana

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Inconnue

Seule vraie surprise de cet Ubisoft Forward, Anno 117: Pax Romana qui n’a malheureusement pas eu droit à des images de gameplay. On sait malgré tout qu’il nous placera dans les sandales d’un gouverneur romain qui devra bâtir son propre empire et assurer sa prospérité. La sortie n’est pas prévue avant l’année prochaine, donc on a le temps de le revoir.

Assassin’s Creed Shadows

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 15 novembre

Le Xbox Games Showcase nous avait déjà montré les premières images in-game pour cet Assassin’s Creed Shadows, mais cet Ubisoft Forward va un peu plus loin. Le jeu se dévoile avec 13 minutes de gameplay qui font le tour de toutes les possibilités de cet épisode, avec tout d’abord un passage centré sur Yasuke et donc le système de combat (puisqu’il s’agit du bourrin du duo).

Rien de très neuf ici même s’il y a sans doute des subtilités à analyser, mais cette vidéo nous a surtout permis de constater toutes les différences entre le samurai et la shinobi. Car dans la section consacrée à Naoe, il n’était presque pas question d’aller au front mais de se fondre dans l’ombre, littéralement. On voit mieux comment fonctionne le système basé sur les lumières et l’ombre dans le jeu, qui va aider à mieux s’infiltrer. Une présentation solide même si la comparaison avec Ghost of Tsushima sera inévitable, et pas forcément à l’avantage du titre d’Ubisoft.

C’est donc sur ça que s’est terminée la conférence Ubisoft de cette année. Très peu de surprises en dehors du nouvel Anno, et si les présentations ont pu séduire (malgré des réserves), on est restés en face d’une conférence principalement centrée sur des mises à jour.