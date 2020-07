Ubisoft confirme la fuite de Far Cry 6 avec un teaser

Le suspense n’aura pas été très long puisque Far Cry 6 s’offre un premier teaser en attendant la conférence de dimanche. Et attention au spoil puisque cette news revient aussi sur une théorie de fans maintenant que l’on a la jaquette du jeu en meilleure qualité.

Fuite Cry 6

Le compte officiel Far Cry confirme l’annonce d’un nouvel épisode ce dimanche avec une petite vidéo présentant le personnage de Giancarlo Esposito dans la même tenue que la fuite. Et comme dans la fuite, le personnage s’appelle bien Anton.

Attention puisque l’on passe désormais à la partie spoil de cette news.

L’autre antagoniste de Far Cry 6 est Diego, le fils d’Anton. Et beaucoup de fans constatent sa cicatrice sur l’arcade gauche. Comme un certain Vaas, bien connu des joueurs de Far Cry 3. L’interprète du personnage, Michael Mando, teasait déjà un possible retour de son personnage en avril dernier.

Cela voudrait donc dire que cet épisode se déroulerait vers la fin des années 90-début des années 2000 pour montrer les origines du personnage le plus populaire de la série. Et pour les fans de Better Call Saul, il faut avouer qu’une franchise où l’on verrait Gustavo Fring en père de Nacho Varga serait assez intriguant.

On rappelle qu’on en saura plus sur ce Far Cry 6 dimanche à 21h lors de la conférence Ubisoft Forward mais que l’on sait déjà que sa version PlayStation 4 sortira le 18 février 2021.