Far Cry 6 en fuite sur le PSN Hongkongais

Far Cry 6 vient de faire son apparition sur le PSN Hongkongais et sa page en dit déjà beaucoup sur le jeu. Au programme : date de sortie, version PlayStation 5 et surtout antagoniste qui est bien celui auquel on pensait.

Mise à jour : Nous avons ajouté un paragraphe supplémentaire à la fin avec de nouvelles informations.

Los leakos hermanos

Heureusement, l’utilisateur de Twitter Alex Richards a pu prendre quelques photos de la version traduite en anglais de cette fameuse page PSN pour nous aider à en savoir plus sur le jeu. Photos qui servent d’illustration à cet article.

Tout d’abord, parlons du synopsis du jeu. Far Cry 6 se déroule dans le paradis tropical de Yara. Le dictateur local Anton Castillo veut à tout prix Make Yara Great Again en utilisant des méthodes pas toujours très respectueuses de son peuple. Peuple qui donc se rebelle et l’on suppose que le personnage jouable du jeu sera un membre de cette révolution. Anton Castillo se démarque aussi par sa relation avec son fils Diego qui semble hériter du tempérament de son père.

C’est ce qui explique la jaquette du jeu montrant Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul, The Mandalorian,…) accompagné d’un jeune garçon. La logique veut donc que ce soit bien le légendaire Gustavo Fring qui incarne Anton Castillo. Mais on se demande à quel point Diego sera un antagoniste vu qu’on imagine mal des vrais affrontements contre un enfant.

Far Cry 6 aussi sur PlayStation 5

Outre l’histoire, le plus intéressant est la possibilité de mettre à niveau gratuitement son Far Cry 6 PS4 vers la version PlayStation 5 quand cette dernière sera disponible. Ce qui sous-entend qu’il faudra un peu attendre ce qui est étonnant quand on sait que le jeu sortira bien après la console. En effet, Far Cry 6 sera disponible sur PlayStation 4 le 18 février 2021. On imagine qu’il en sera de même pour la Xbox One et la Xbox Series X.

La fiche du jeu nous indique également que Far Cry 6 sera jouable jusqu’à deux en ligne, on imagine donc que le mode coop sera de retour. La précommande donnera droit à l’arme Discos Locos mais aussi à un skin pour Chorizo. On espère qu’il ne s’agit pas du nom du héros mais plutôt d’un de ses compagnons animaux à la Boomer, Pêpêche ou Cheezburger de Far Cry 5.

Mise à jour : Comme on le supposait, on incarnera bien un rebelle et son nom ne sera pas Chorizo mais Dani Roja. On nous promet le terrain de jeu le plus grand de toute la série avec les habituelles jungles et plages mais aussi la capitale de Yara, Esperanza. Le reste de la description parle d’armes de fortune, de véhicules et des Amigos, le nouveau nom pour le système d’animaux alliés dont fera probablement partie Chorizo.

Quoiqu’il en soit, l’attente de la confirmation ne devrait pas trop tarder puisqu’on rappelle que la conférence Ubisoft Forward aura lieu ce dimanche à 21h, heure française.