Ghost Recon Frontline repousse sa phase de test à une date indéterminée

Pour fêter les 20 ans de la série Ghost Recon, Ubisoft a récemment annoncer l’arrivée prochaine de Ghost Recon Frontline, un titre orienté multijoueur qui a particulièrement été mal reçu sur les réseaux sociaux, avec un ratio de « j’aime / j’aime pas » qui ne joue clairement pas en sa faveur, si tant est que cela soit un vrai indicateur. C’est sans doute pour cela que l’éditeur a décidé de repousser la phase de test du titre.

Pas de test tout de suite

We have an important message regarding Ghost Recon Frontline's Closed Test. pic.twitter.com/ne1VgOLMJF — GRFrontline (@GRFrontline) October 13, 2021

Alors qu’on s’attendait à tester Ghost Recon Frontline dès le 14 octobre, jusqu’au 21, Ubisoft annonce sur Twitter que la phase de test est repoussée à une date indéterminée :

« Nous avons décidé qu’il était préférable de repousser la phase de test fermée pour Ghost Recon Frontline. L’équipe de développement est engagée à créer la meilleure expérience possible. Nous partagerons des détails sur la nouvelle date pour la phase de test dès que nous le pourrons. Merci pour votre soutien. »

Aucun détail n’a été partagé pour ce retard, ce qui laisse forcément suggérer que l’éditeur a entendu la grogne de la communauté face à cette proposition. Cela n’a peut-être rien à voir et l’équipe pourrait par exemple faire face à des problèmes techniques, mais on en sait pas plus pour le moment.

