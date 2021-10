Ubisoft annonce Ghost Recon Frontline, un nouveau Battle Royale en Free to Play

A l’occasion du showcase organisé pour les 20 ans de la série Ghost Recon, Ubisoft a annoncé Ghost Recon Frontline. Il s’agit d’un jeu PVP massivement multijoueur en free to play.

Un Warzone plus tactique ?

Peu avant cette annonce, nous avons pu assister à une présentation du titre par Ubisoft Bucarest, le studio derrière les récents titres de la série tels que Ghost Recon Wildlands ou Ghost Recon Breakpoint. Avec Ghost Recon Frontline, l’éditeur français tient son gros FPS militaire Battle Royale qui nous a immédiatement rappelé le Call of Duty Warzone d’Activision (rien qu’avec le système des 3 plaques à équiper), toutefois l’esprit de la franchise sera conservé grâce à une dimension tactique et un jeu d’équipe propres aux Ghost Recon.

En développement depuis 3 ans, Ghost Recon Frontline propose des affrontements à 100 joueurs ou des équipes de 3 contracteurs s’affrontent sur l’île de Drakemoor qui a apparemment subit une évacuation de sa population suite à un désastre environnemental. Le mode mis en avant ici est « Expedition » : Dans celui-ci, les joueurs doivent collecter 3 intels sur toute la carte pour déclencher une évacuation et remporter la partie. Une fois cette dernière phase déclenchée, tous les autres participant peuvent voir où se fera l’extraction sachant qu’ils peuvent tenter de profiter de la situation pour se faire évacuer même sans avoir ces intels.

On nous a donc expliqué que l’aspect stratégique se jouera surtout sur ce point. Mais bien sûr, le soft reste fidèle à la série puisqu’il sera possible de déployer de nombreux gadgets et d’utiliser des compétences spécifiques grâce aux trois classes disponibles au lancement :

Assaut : une classe qui offre une bonne stabilité dans les combats rapprochés et dans différentes manœuvres.

Support : une classe qui offre une bonne protection avec des aptitudes de fortification.

Eclaireur : une classe qui peut facilement donner de la visibilité à l’équipe en révélant la position des ennemis à distance.

Ils disposent chacun d’une compétence active, de 3 compétences passives et de 2 gadgets. Le plus surprenant est qu’il sera possible de changer de classe en plein match selon vos besoins. En outre, vous pourrez déployer de nombreuses structures parachutées depuis votre base (comme des barricades ou des tours de guet) sur le champ de bataille grâce au « Tac Support ». A noter qu’il n’y a pas de système où la zone jouable rétrécie petit à petit comme dans beaucoup d’autres jeux du genre. La carte est par ailleurs un vaste open-world que l’on pourra explorer avec des biomes différents au programme.

Une phase de test pour Frontline et un jeu gratuit

D’autres modes seront introduits au lancement du jeu, mais il sera possible de l’essayer un peu en avance puisqu’Ubisoft annonce également une phase de test du 14 au 21 octobre 2021 pour les joueurs européens uniquement. Rendez-vous sur le site officiel pour y participer. Enfin, Ghost Recon Wildlands et Ghost Recon Breakpoint auront chacun droit à un DLC gratuit : « The Fallen Ghost » pour le premier et « The Deep State Adventure » pour le second. Tous deux sortiront le 11 octobre sur tous les supports où les jeux sont présents.

Et afin de fêter les 20 ans de la série, le tout premier Ghost Recon est disponible gratuitement sur Ubisoft Connect.

Ghost Recon Frontline sera disponible à une date encore indéterminée sur PC (via Ubisoft Connect), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia et Amazon Luna.