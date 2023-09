Avatar: Frontiers of Pandora nous montre son monde ouvert et son histoire avec un nouveau trailer

Un Na’vi sur ce trailer ?

Avec ce story trailer dévoilé lors de ce State of Play, Ubisoft présente les contours du scénario tout en nous montrant de nombreuses images de son monde ouvert situé dans la frontière occidentale de la planète Pandora. Pour rappel, vous incarnez un Na’vi élevé par la RDA suite à un enlèvement. Quinze ans plus tard, vous êtes libre et devez renouer avec votre héritage perdu, sachant que ce lien avec ces deux mondes fera de vous un être à part.

Le moins que l’on puisse dire que les images de cette version PS5 semblent très prometteuses même s’il faut rester un minimum prudent avec les mondes ouvert d’Ubisoft. On rappelle d’ailleurs que l’éditeur français avait déjà montré des images de la version PC du titre à la fin du mois d’août. Cela a souvent été dit, mais on sent aussi une forte proximité avec la licence Far Cry via ces nouvelles séquences de gameplay. De quoi patienter avant la sortie du troisième film Avatar qui n’arrivera pas avant 2025 au plus tôt.

Avatar: Frontiers of Pandora sera disponible dès le 7 décembre sur PC, PS5 et Xbox Series.