The Division 2 aura droit à son patch next-gen avec 4K et 60 fps le 2 février

The Division 2 va bientôt avoir droit à un crossover inattendu avec Resident Evil, puisque les costumes iconiques de la série de Capcom vont débarquer en jeu la semaine prochaine. Mais ce n’est pas tout ce qui attend les joueurs du shooter d’Ubisoft, puisque le patch à destination de la PS5 et de la Xbox Series est aussi en route.

No State of the Game tomorrow.

TU12.1 releases on Feb 2nd with the Resident Evil Apparel Event, a rebalance of the Optimization Station cost as well as 4K 60 FPS support for next gen consoles.

— Johan (@JohanLnh) January 26, 2021